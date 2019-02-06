«Всё идёт, всё развивается»: об увольнении главы Ростуризма

Екатеринбург, , 14:10 — REGNUM Увольнение главы Ростуризма Олега Сафонова не стало «знаковым событием» для работников туристической отрасли. Об этом заявил замглавы ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» (курируется Минэкономразвития) Сергей Голов на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Несмотря на то, что проходят кадровые перестановки, для большинства из туристической отрасли освобождение Олега Петровича Сафонова от должности не стало большим знаковым событием. Всё идёт, всё развивается», — заявил Голов журналистам.

После ухода Сафонова можно ждать позитивных перемен:

«Думаю, что поручение премьер-министра рассмотреть в ближайшее время кадровую политику и усилить её новой, свежей кровью приведёт к переменам. Думаю, это будет происходить только в положительную сторону», — добавил Голов.

Напомним, 5 февраля 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Олега Сафонова от должности руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Теперь ожидается, что вместо Ростуризма будет создан департамент туризма при Минэкономразвития РФ, заявили в Ассоциации туроператоров России.

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