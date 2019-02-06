Среда, 6 Февраля 2019 года
13:59:50 МСК

В Кремле прокомментировали массовые сообщения о «минировании» в Москве

Политика

«Это провокационные действия»

Москва, 6 февраля 2019, 13:59 — REGNUM  Очередная волна ложных сообщений о минировании в Москве и других городах России является очевидной провокацией, заявил 6 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на форуме «Медиадень».

"Очевидно, что это провокация, это провокационные действия, — заявил Песков. — Я не буду говорить, откуда они могут происходить».

Читайте также: Неизвестные «заминировали» более 100 зданий в Москве и Подмосковье

По его словам, в настоящее время спецслужбы выясняют, кто стоит за этими ложными сообщениями о минировании.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в правоохранительные органы поступила очередная серия анонимных сообщений об угрозах взрывов на различных объектах в Москве и Подмосковье, а также в ряде других российских городов. В столице были эвакуированы более 25 тыс. человек.

Читайте также: Более 25 тысяч человек эвакуированы в Москве после сообщений о бомбах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ложные сообщения о готовящихся терактах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить