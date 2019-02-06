В Кремле прокомментировали массовые сообщения о «минировании» в Москве

Москва, , 13:59 — REGNUM Очередная волна ложных сообщений о минировании в Москве и других городах России является очевидной провокацией, заявил 6 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на форуме «Медиадень».

"Очевидно, что это провокация, это провокационные действия, — заявил Песков. — Я не буду говорить, откуда они могут происходить».

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По его словам, в настоящее время спецслужбы выясняют, кто стоит за этими ложными сообщениями о минировании.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в правоохранительные органы поступила очередная серия анонимных сообщений об угрозах взрывов на различных объектах в Москве и Подмосковье, а также в ряде других российских городов. В столице были эвакуированы более 25 тыс. человек.

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