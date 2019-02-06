Новый глава Махачкалы намерен оптимизировать штат мэрии

Махачкала, , 14:27 — REGNUM Штат администрации города Махачкалы ждёт оптимизация. Будет проанализирована работа структурных подразделений и функций, которыми они наделены. В последующем будет произведен расчет необходимого количества специалистов. Об этом новоизбранный мэр Салман Дадаев рассказал в ходе встречи с активом города, сообщили ИА REGNUM 6 января в пресс-службе администрации муниципалитета.

Градоначальник обратился к присутствующим с призывом «преодолеть внутреннее сопротивление» и изменить подход к работе.

«Переосмыслите то, чем вы обязаны заниматься, поймете для себя — есть ли внутри вас желание работать или нет. Если да, будьте готовы к тому, что нам придется много работать. Только так мы сможем сдвинуться с мертвой точки», — заявил Дадаев. Он также заверил, что «так, как раньше, уже не будет».

Кроме того, мэр подчеркнул, что работа в администрации требует постоянного повышения квалификации. По его словам, специалисты будут направляться на обучение для усвоения новых практик лучших муниципалитетов. Также для персонала будут проводиться мастер-классы и тренинги в самих структурных подразделениях мэрии.

Напомним, Салман Дадаев был избран главой столицы Дагестана сроком на пять лет 31 января. Изначально он прошёл в тройку финалистов конкурса на должность градоначальника, а затем набрал абсолютное большинство голосов депутатов городского собрания. Ранее он на протяжении более полутора лет возглавлял управу Басманного округа Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года штат мэрии города Махачкалы был оптимизирован почти на треть. Решением врио главы города Мурада Алиева численность сотрудников уменьшилось на 70 человек — с 250 до 180. Кроме того, снизилось и число структурных подразделений с 20 до 14.