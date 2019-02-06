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Лавров рассказал, как отдыхает от работы

Политика

У главы МИД России — трое внуков

Ашхабад, 6 февраля 2019, 13:57 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров предпочитает отдыхать, общаясь с детьми и внуками, а также занимаясь спортом. Об этом он рассказал во время встречи со студентами и преподавателями Института международных отношений МИД Туркмении.

Главу российской дипломатии спросили, находит ли он время для отдыха в насыщенном графике и как именно проводит его. Лавров признался, что его радует общение с детьми и тремя внуками.

Спорт также является занятием, отвлекающим от забот, добавил он. Так, по меньшей мере раз в неделю Лавров играет в футбол, а летом совершает сплавы по сибирским рекам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров признавался журналистам в любви к бардовской песне в исполнении Владимира Высоцкого, Юрия Визбора и Олега Митяева.

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МИД России
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