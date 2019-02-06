В Ярославле работает заммэра-призрак

Ярославль, , 13:56 — REGNUM Мэрия Ярославля скрывает имя заместителя мэра города по вопросам правовой и имущественной политики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на эту должность в конце декабря или начале января был назначен юрист Александр Асриянц. Его имя, фотография и должность появились 11 января на сайте мэрии в разделе «структура мэрии».

Однако в тот же день имя и фото Асриянца из структуры пропали, а сама мэрия распространила заявление о том, что Александр Асриянц не работает заместителем мэра, а лишь является его советником.

Информация на сайте, действительно, была, выясняем с техническими специалистами ее источник», — рассказали 11 января в мэрии города.

Однако все это не мешает Александру Асриянцу подписывать документы, где его должность указана как «заместитель мэра». В частности, имя и подпись содержатся в ответе, который получили из мэрии на свой запрос активисты сообщества «Неравнодушный Ярославль». Ответ датирован 15 января.

Документ оформлен по всем правилам мэрии, имеет номер и поступил с официального электронного адреса городской администрации. Остается только догадываться, почему городские власти скрывают статус заместителя мэра.

По данным источников ИА REGNUM, Асриянц сегодня является одним из наиболее влиятельных руководителей в администрации Ярославля. Он курирует вопросы создания платного парковочного пространства, деятельность принадлежащих городу предприятий, входит в составы советов директоров.

Отметим, что ранее таких «секретных» заместителей в мэрии Ярославля не было.

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