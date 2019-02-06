В Кремле оценили готовность США заключить новый договор взамен ДРСМД

Москва, , 13:54 — REGNUM Москва пока не получала от Вашингтона конкретных предложений о заключении нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 6 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы слышали и ранее заявления администрации США о необходимости привлечения других стран к этому договору. Насколько это реалистично, мы не знаем», — уточнил официальный представитель Кремля.

При этом, как напомнил Песков, выступать первой с подобными инициативами Россия не собирается, поскольку делала это уже неоднократно и намерена теперь действовать в соответствии «с линией президента» Россия.

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Как сообщал ИА REGNUM, ранее, выступая с ежегодным посланием перед Сенатом и палатой представителей Конгресса США, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы рассмотреть возможность заключить другой договор по контролю над вооружением взамен ДРСМД, из которого Вашингтон намерен окончательно выйти в августе 2019 года. При этом к новому соглашению планируется подключить Китай и другие страны.

Напомним, 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД из-за нарушений его условий со стороны России. Речь идёт о наличии у Москвы ракеты 9М729, которая якобы нарушает ранее подписанный договор. При этом, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, такие обвиенния США безосновательны: Вашингтон до сих пор не предоставили никаких доказательств и фактов нарушения со стороны Москвы Договора РСМД.