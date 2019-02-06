Певец Вакарчук призвал руководство Украины изменить закон о выборах

Киев, , 14:01 — REGNUM Украинский певец Святослав Вакарчук обратился к президенту Украины Петру Порошенко и к Верховной раде с просьбой принять изменения в избирательное законодательство страны, сообщило 6 января издание «Украинская правда».

Речь идёт о законе №3112−1, который вносит изменения в процедуру парламентских выборов. В частности, отменяются мажоритарные округа, вместо которых должны быть созданы 27 региональных округов, которые максимально совпадают с границами областей Украины.

Согласно документу, участвовать в выборах могут только партии, которые формируют общенациональный список кандидатов и распределяют их по округам. В каждом округе должно быть представлено не менее пяти кандидатов от партии, причём один кандидат может быть включён только в один окружной список. Избиратель получает бюллетень, в котором указывает не просто партию, но и кандидата от этой партии, за которого хочет отдать свой голос.

Закон был принят в первом чтении, однако, по мнению Вакарчука, парламентарии специально затягивают его рассмотрение из-за «страха старой системы перед настоящими изменениями».

Вакарчук уверен, что благодаря новой избирательной системе, к власти на Украине придут «молодые профессионалы, люди будущего», которые уничтожат «старую токсичную политическую культуру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певец Святослав Вакарчук заявил, что не намерен поддерживать кого-либо из кандидатов в резиденты Украины, а его целью являются «настоящие изменения» в стране.

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Отметим, парламентские выборы на Украине состоятся 31 октября 2019 года.