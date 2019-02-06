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В Аргентине прошел марш в поддержку президента Венесуэлы Мадуро

Политика

Акция перед зданием посольства США в Буэнос-Айресе проходила под усиленным полицейским контролем

Буэнос-Айрес, 6 февраля 2019, 13:44 — REGNUM  5 февраля в столице Аргентины состоялся марш в поддержку законного правительства Венесуэлы, передает канал TeleSur.

В марше, организованном левыми общественно-политическими организациями, приняли участие около пятисот человек. Политические активисты промаршировали от здания юридического факультета университета Буэнос-Айреса до посольства США. Они потребовали от правительства Аргентины отказаться от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

Акция проходила под усиленным контролем полиции, вооруженной дубинками и щитами. Во время мероприятия серьезных инцидентов не произошло.

«На карту поставлены демократия в Венесуэле и самоопределение народа. Я уверена, что единственный выход — это диалог», — сказала участница движения «Фронт Большая Родина» Эли Гомес Алькорра.

По ее словам, правительство президента Аргентины Маурисио Макри «становится первым в истории, кто занят интервенционистскую позицию».

Как сообщало ИА REGNUM, большинство стран Южной и Центральной Америки признали временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Куба, Боливия и Никарагуа открыто выступили в поддержку президента Николаса Мадуро, а Мексика и Уругвай заявили о нейтралитете.

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Политический кризис в Венесуэле
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