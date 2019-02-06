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Отменять бесплатное питание для младшеклассников Екатеринбурга не планируют

Политика

В свердловской «Единой России» «цыкнули» на городского депутата

Екатеринбург, 6 февраля 2019, 13:38 — REGNUM  Предложение депутата Екатеринбургской городской думы (ЕГД) от «Единой России» Елены Дерягиной не поддерживают в областном отделении партии. Это следует из комментария вице-спикера свердловского Законодательного собрания Владимира Власова журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Партийная позиция однозначная: нет никаких объективных предпосылок для отмены питания для всех учащихся начальных классов», — заявил Власов.

Свердловский парламентарий похвалил закон, который допускает бесплатное питание младшеклассников:

«Областной закон, инициированный несколько лет назад нашей фракцией о возможности бесплатного питания в начальных классах, является предметом гордости», — подчеркнул депутат заксобрания.

Напомним, 6 февраля 2019 года депутат ЕГД Елена Дерягина призвала прекратить субсидировать бесплатное питание для младшеклассников города. По мнению парламентария, это позволит сэкономить более 1 млрд в бюджете Свердловской области. Поддержку же стоит оказать только адресно детям-инвалидам и детям из многодетных семей, считает Дерягина.

Читайте ранее в этом сюжете: Бесплатное питание в младших классах школ Екатеринбурга предлагают отменить

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