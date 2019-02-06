«Блок Петра Порошенко» обвиняют к прямой скупке голосов

Киев, , 13:31 — REGNUM Парламентская группа «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддержит законопроект, который ужесточит наказание за фальсификацию выборов и подкуп избирателей. Об этом 6 февраля в кулуарах парламента заявил сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

«Обязательно поддержим этот законопроект, если он появится, потому что мы видим, что сегодня Блок Петра Порошенко перешел к прямой скупке голосов. Идет очень много сигналов о подписании каких-то договоров, о простой раздаче денег. Это делается открыто. Любые вещи, которые позволят прекратить скупку голосов, мы поддержим», — сказал Бойко.

По его словам, действующая власть не сможет одержать честную победу на выборах.

«Представители сегодняшней власти понимая, что не могут победить в честной борьбе, идут на такие шаги. Мы точно знаем, кто проводит скупку голосов. Мы видим сигналы на местах. У нас и так есть закон, который позволяет привлечь к уголовной ответственности людей, которые занимаются скупкой голосов. Любое увеличение наказания мы поддерживаем. Если выборы будут нечестными, если будет попытка фальсификации с учетом того состояния, в котором находится наше общество, будет беда. Главное, чтобы выборы и президента страны, и парламента прошли честно. Тогда народ примет выборы. Это шанс идти вперед», — считает Бойко.

Напомним, 6 февраля комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заслушает генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова по вопросам обеспечения публичного порядка во время выборов и усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Аваков призвал Верховную Раду принять в целом законопроект, согласно которому наказание за преступления против избирательных прав граждан будет неотвратимым. В частности, предлагается лишать свободы до 2 лет за незаконное использование или вбрасывание бюллетеней.