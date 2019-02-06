США «укрепляют безопасность» войной на Ближнем Востоке: «болеют»?!

Москва, , 13:31 — REGNUM Название одобренного 5 февраля Сенатом Конгресса США законопроекта — «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке» — можно было бы списать на своеобразное чувство юмора (где США, а где Ближний Восток!), но речь, конечно же, идёт о другом: о новом свидетельстве повреждённости американского политического сознания. К месту вопрос из «Брата — 2»: «Болеете?», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Да, Америка в значительной мере привязана к поставкам нефти с Ближнего Востока. Главные угрозы безопасности этих поставок связаны, однако, не с чем иным, как с политикой самих США в этом регионе. Здесь налицо порочный круг: американцы делают вид, что пекутся об интересах безопасности — и своей, и безопасности в ближневосточном регионе, но на деле усугубляют и без того непростое положение.

«Представьте себе на минуту, что Совет Федерации РФ одобрил бы законопроект «Укрепление безопасности России в районе Панамского канала», — ведь он тоже для нас небезразличен. Или вообще — в Латинской Америке. Реакция Вашингтона, Лондона, Парижа была бы предсказуемой. Возможно, когда-то такую резолюцию и придётся принять, и действовать, возможно, придётся агрессивно в американском подбрюшье, но пока хотелось бы обойтись без такого обострения», — пояснил эксперт.

Что же касается санкционной составляющей инициированного республиканцами законопроекта, то часть этих ограничений уже действует на основании указов президента США и в данном случае значимо само желание законодателей-республиканцев лишить Дональда Трампа возможности самостоятельно отменить их. Другая часть санкций направлена против России и Ирана за оказание помощи нынешнему сирийскому правительству. Параллельно имеется в виду усилить военное сотрудничество США с Иорданией и Израилем.

«Одним словом, такой закон в случае его одобрения Конгрессом стал бы очередным шагом в сторону обострения военной напряжённости на Ближнем Востоке. В этом и состоит, как полагают американцы, интерес Америки: войны подальше от себя и — поближе к геополитическим конкурентам. И ничто их с этого пути не свернёт, только «горячий компресс»: зеркальная политическая педагогика. Впрочем, очаг острого конфликта у себя под боком они сами сейчас и создают — в Венесуэле», — высказал своё мнение Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы 5 февраля проголосовали за введение санкций против России как союзника Сирии. Законопроект «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке» вводит санкции против Сирии, а также против союзников Дамаска, в том числе против Москвы и Тегерана.

Читайте также: Американский сенат одобрил санкции против союзников Сирии