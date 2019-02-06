Среда, 6 Февраля 2019 года
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США заикнулись о новом ДРСМД, Британия притесняет СМИ России: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 14:00 мск

США заикнулись о новом ДРСМД, Британия притесняет СМИ России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 6 февраля 2019, 14:00 — REGNUM  

Следующий выпуск слушайте в 17:00 (время московское).

Слушайте выпуск также на сайте regnum.podster.fm/1137.

Читайте ранее в этом сюжете: США заставляют ФРГ перевооружаться и покушаются на Венесуэлу: Радио REGNUM

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