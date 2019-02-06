«Между Ле Пен и Сальвини существует политическая дружба» — член партии RN

Париж, , 13:27 — REGNUM Член французской партии «Национальное объединение» (RN) Джордан Барделла отметил, что Италия при лидере правительства Маттео Сальвини «является образцом», сообщает Le Figaro.

«Наши парламентарии работали с Маттео Сальвини в Европейском парламенте в течение нескольких лет, и между главой партии Марин Ле Пен и им существует реальная политическая дружба», — заявил Джордан Барделла.

По его словам, французская партия «Национальное объединение» долгое время была вдохновлена крайне правой итальянской партией во главе с Маттео Сальвини.

«Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини также демонстрирует, что нынешние идеи, которые мы продвигаем во Франции в течение длительного времени в отношении защиты границ отвечают реальным потребностям народов Европы», — добавил он.

Джордан Барделла подчеркнул, что всего за несколько месяцев Маттео Сальвини сократил количество мигрантов, просящих предоставить им убежище в Италии, на 65%, четко объяснив, что беженцы в Италии не получат право на социальные пособия.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен начала кампанию по выборам в Европарламент и представила список первых 12 кандидатов во главе с 23-летним членом партии Джорданом Барделлой.

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