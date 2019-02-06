Кадыров: Между Чечней и Дагестаном сохранятся братские отношения

Грозный, , 13:26 — REGNUM Между Чечней и Дагестаном исторически сложились братские отношения, и никому не позволено вносить раскол между регионами. Любые возникающие вопросы будут решаться совместно, исходя из принципов добрососедства и многолетней дружбы. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в ходе встречи с председателем Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидовым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента ЧР.

Напомним, накануне, 5 января, дагестанская делегация в составе 15 человек под руководством Шихсаидова прибыла в город Грозный. Между сторонами продолжается обсуждение вопроса о внесении в Единый государственный реестр недвижимости координатных данных административных границ двух регионов.

На встрече состоялось официальное подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве между спикером Народного Собрания Дагестана и председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым. В соответствии с документом стороны будут проводить конференции, семинары, консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе диалога участники обсуждения с обеих сторон подчеркнули отсутствие каких-либо разногласий и эксцессов в работе по землеустройству. Первые лица республик и ранее заявляли, что работа ведётся открыто, в атмосфере взаимоуважения и в интересах народа. Стороны планируют завершить работу до конца 2019 года. Напомним, что параллельно Дагестан ведёт аналогичную работу с Республикой Калмыкия и Ставропольским краем.

Как сообщало ИА REGNUM, регионам России поручено до 2021 года уточнить и установить административные границы с соседними субъектами. Работа призвана уточнить кадастровый учет находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков и объектов недвижимости. Все сведения о границах регионов, муниципальных образований и населенных пунктов будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

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