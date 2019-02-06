В России цензуры нет — Песков

Москва, , 13:09 — REGNUM В России средства массовой информации не подвергаются цензуре. Об этом сегодня, 6 февраля, выступая на форуме «Медиадень», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Цензуры нет, это однозначно», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, СМИ «имеют свободу слова», однако, будучи мощнейшим ресурсом формирования общественного мнения, при этом они должны иметь и определённую ответственность. В качестве примера Песков привёл распространение информации о действиях маньяка, что может «спровоцировать других больных людей на обострение».

«В идеале в этих случаях должен быть негласный кодекс понимания ответственности у журналистов», — считает Песков.

Что касается ограничений на владение СМИ иностранцами, то это, по словам Пескова, общемировая практика.

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«Порог владения может отличаться, но сама по себе идея абсолютно правильная, оправданная», — уточнил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков заявил, что журналистика по-прежнему остаётся «четвёртой властью» и играет большую роль в современном обществе, являясь «общественным контролёром». Пресс-секретарь президента РФ уверен, что без здоровой журналистики современное общество не может быть здоровым.