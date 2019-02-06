Законопроект о реестрах платных перевозчиков грузов внесен в Госдуму

Москва, , 13:05 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с нелегальными грузоперевозчиками, внес в Госдуму депутат Виктор Ефимов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля. Предполагается создание специального реестра водителей фур, грузовиков и так далее.

Снижение доли присутствия на рынке нелегальных перевозчиков, обеспечение государственного транспортного надзора и статистического наблюдения за деятельностью грузового автомобильного транспорта всех форм собственности законопроектом предполагается решить путем создания и ведения реестров перевозчиков грузов за плату и для собственных нужд.

Присутствие на рынке большого числа недобросовестных перевозчиков привело к росту собственного парка грузовых автомобилей промышленных и торговых компаний, указал автор. В этой связи предусматривается обязательная регистрация таких автовладельцев в реестре перевозчиков грузов для собственных нужд. Аналогичные меры предусмотрены законодательством ряда европейских стран, например, Германии.

Положениями законопроекта устанавливается обязанность перевозчиков соблюдать требования по наличию в штате ответственного специалиста, аналогичные требованиям к перевозчикам грузов за плату.

По экспертным оценкам в России свыше половины парка грузовых автомобилей, занятых на коммерческих перевозках, принадлежат физическим лицам, которые не зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, то есть работают нелегально, полагает автор.

«Значительная часть нелегальных перевозчиков снижают цены за счет экономии на необходимых расходах, связанных с выполнением обязательных требований по безопасности перевозок и технического содержания автомобилей, что создает для них конкурентные преимущества относительно добросовестных перевозчиков», — отмечает парламентарий.