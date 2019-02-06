Курсанты хотят, но не могут помочь Петербургу убрать снег

Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Курсанты военных учебных заведений не могут помочь Петербургу убрать заваленные снегом улицы, но очень этого хотят. Об этом заявил спикер городского Заксобрания, полковник Вячеслав Макаров, передает 6 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос к Макарову о снеге поступил после того, как на сегодняшнем заседании городского парламента ни один депутат не привлек особого внимания к теме уборки снега и наледи, в то время как накануне уже появились жертвы — студента-пятикурсника убило глыбой льда на Петроградской стороне, которая считается «политической вотчиной» Вячеслава Макарова.

Сам спикер отверг предположение, что депутаты решили «тактично обойти» эту тему на пленарном заседании.

«Безусловно, это самая актуальная сейчас тема. Мы не то чтобы тактично ушли — мы не уходим от этого каждый день. У нас должны быть дворники на постоянной основе, то есть с предоставлением служебного жилья, чтобы они были закреплены за конкретными домами и учреждениями, их количество, безусловно, должно быть увеличено», — сказал Макаров.

Он добавил, что в 2019 году город обязательно закупит побольше снегоуборочной техники, а профильные комитеты при формировании бюджета должны, на его взгляд, ориентироваться не на «среднюю по палате температуру», а на снежную зиму, потому что Петербург — город северный.

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После этого открытия Вячеслав Макаров обратился к нерадивым петербуржцам, «которые заставили все вокруг личным транспортом, в том числе и «подснежниками», так как они мешают убирать улицы. В отличие от курсантов, которые рвутся помочь, но не могут».

«Вы знаете, сколько десятков тысяч курсантов готовы выйти? Но закон о военнослужащих не даёт этого сделать, сразу же военная прокуратура вмешивается и не даёт», — объяснил Вячеслав Макаров.

Он также призвал в несколько раз увеличить число снегоплавильных пунктов в Северной столице. «Их 147 в Москве, у нас — единицы», — отметил спикер.

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Напомним, на днях врио губернатора Александр Беглов уволил за плохую уборку снега главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова, который долгие годы трудился в том же «макаровском» Петроградском районе. Вместо него был назначен давний соперник Макарова по «Единой России», бывший вице-губернатор Константин Серов.

Вячеслав Макаров отметил, что кадровые решения — целиком прерогатива Александра Беглова, так как парламент сам дал ему такое право. Однако Сапожникова он всегда будет уважать как самого лучшего главу района.

«Считаю Сапожникова одним из самых сильных руководителей глав администраций в Петербурге. Это очень технически подготовленный человек, он пять глав районов выпустил в свет. Если переходить на морской язык, он был всегда капитан-наставник, он один из самых трудолюбивых и достойнейших людей. Убежден, что ему найдется работа, уверен в этом, он всей своей жизнью это заслужил. Считаю его одним из самых выдающихся глав районов», — заключил спикер Заксобрания Петербурга.

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