Бречалов снял с должности главу агентства печати Удмуртии

Ижевск, , 13:01 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов уволил руководителя агентства печати и массовых коммуникаций республики Алексея Воронцова. Соответствующий документ опубликован на портале главы и правительства республики.

Воронцов освобожден от должности согласно пункту 9 части 1 статьи 37 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и пункту 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса РФ («Прекращение трудового договора в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора»).

О замещении должности не сообщается.

Воронцов окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Экономика и социология труда». Начал работу в 1996 году в должности художника-реставратора, рабочего по обслуживанию зданий и сооружений Национального музея Удмуртии.

Затем работал в Удмуртском республиканском объединении художественных музеев и центров эстетического воспитания ведущим бухгалтером, главным специалистом Управления финансов администрации Ижевска, главой отдела экономики и анализа министерства печати и информации республики, главой управления экономики ведомства. В 2014 году занял пост руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января глава Удмуртии Александр Бречалов уволил министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Ивана Ястреба. Обязанности главы министерства временно возложены на его заместителя Дмитрия Сурнина.

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Позднее стало известно, что Ястреб занял пост гендиректора ГУП «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Удмуртии.