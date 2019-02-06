Брат Уго Чавеса: сторонники Мадуро в Венесуэле готовы взять в руки оружие

Каракас, , 13:08 — REGNUM Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в случае необходимости готовы взять в руки оружие и защитить страну. Об этом заявил венесуэльский политик, старший брат предыдущего президента страны Уго Чавеса Адан Чавес, сообщает испанское агентство EFE 6 февраля.

«Мы готовы, настроены (…) противостоять, если будет необходимо, попыткам империи и ее союзников вторгнуться и развязать войну на нашей территории. Если нам придется взять ружья, мы их возьмем, пусть никто в этом не сомневается», — сказал Чавес.

В то же время он добавил: «Это не то, к чему мы стремимся».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Николаса Мадуро неоднократно заявляло, что подготовка к военному вторжению в Венесуэлу ведется на территории Колумбии. По сообщениям испанских средств массовой информации, в конце января приграничный колумбийский город Кукута посещали высокопоставленные военные США.

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