В Киргизии вновь пытаются создать патрульную милицию

Бишкек, , 12:55 — REGNUM Власти Киргизии запускают в городе Бишкек пилотный проект по созданию Управления патрульной службы милиции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщила пресс-служба правительства.

Проект, проводящийся в рамках реформы правоохранительных органов, будет действовать в киргизской столице 2019 — 2020 годах. Затем его итоги проанализируют и примут дальнейшее решение о целесообразности преобразования главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения в патрульную службу милиции.

Основными целями этой инициативы являются повышение эффективности правоохранительной системы республики, упрощения структуры управления подразделениями органов внутренних дел и создание условий для более оперативного реагирования на сообщения о правонарушениях и преступлениях.

Отмечается, что сотрудников патрульной милиции будут отбирать на конкурсной основе. Для снижения рисков коррупции вновь принятые сотрудники будут получать более высокую зарплату, а также будет ужесточен контроль за их деятельностью со стороны антикоррупционных органов.

ИА REGNUM напоминает, что патрульную милицию в Киргизии пытаются создать уже не в первый раз.

В октябре 2015 года руководство МВД назвало недостаточно эффективной деятельность дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, после чего учредило патрульную милицию, которая заменила собой ДПС и ППС.

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Однако уже в ноябре 2017 года правительство признало патрульную милицию неэффективной и упразднило эту службу.