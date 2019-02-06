Предустановка отечественного ПО на смартфоны может стать обязательной

Москва, , 13:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила законопроект об обязательной предустановке российского программного обеспечения на гаджеты, в том числе смартфоны, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Об этом заявил заместитель главы ведомства Олег Иванов 6 февраля, сообщает пресс-служба Минцифры.

Согласно законопроекту, предустановка российского программного обеспечения должна стать условием выпуска устройств на российский рынок.

«Документ прорабатывается в профильных департаментах. Оценивать пока рано. В целом подход интересный, но должен быть тщательно проработан как с технической, так и с экономической точек зрения», — сообщил заместитель главы Минкомсвязи.

В законопроекте ФАС предлагает запретить выпускать программные обновления, из-за которых предустановленные на устройствах российские приложения могут быть автоматически удалены. Однако удалять со смартфонов предустановленное ПО пользователи все же смогут. В случае принятия законопроекта, он вступит в силу 1 января 2020 года.

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