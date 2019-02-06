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«Стена Яценюка» на границе с Россией готова на 30% — ГПСУ

Политика

Её обещают закончить в 2021 году

Киев, 6 февраля 2019, 13:06 — REGNUM  Комплекс сооружений проекта «Стена» на границе с РФ построен на 30%, заявил спикер государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян, сообщил 5 февраля украинский «Пятый канал».

Чиновник рассказал, что строительство идёт согласно объёмам выделенных средств:

«В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования».

Слободян отметил замечательную эффективность стены, построенной на участке российско-украинской границе в Харьковской области. По его словам, благодаря сооружениям, на данном участке нет случаев нарушения границы.

Он также рассказал, что из-за задержек финансирования строительство стены продвигается медленно и будет в полной мере завершено не в 2018 году, как планировалось, а в 2021 году.

Напомним, в 2014 году, вскоре поле государственного переворота, на Украине заговорили о необходимости отгородиться от России системой оборонительных сооружений под названием «Стена» или «Европейский вал».

После того, как тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк попозировал перед фотографами напротив сетки-рабицы и неудачно попытался перекусить её бокорезами, проект стали в шутку называть «стеной Яценюка», а на Украине заговорили о коррупционной сути данного начинания.

Как сообщало ИА REGNUM, в средине декабря 2018 года Верховная рада приняла законопроект, позволяющий завершить строительство «стены Яценюка», а также провести разграничение российско-украинской границы.

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