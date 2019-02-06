Песков признался, что ценит работу «рядом с Путиным»

Москва, , 12:46 — REGNUM Работа вместе с президентом РФ Владимиром Путиным является уникальной возможностью. Об этом заявил 6 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признался, что ценит свое место. Пытаться покинуть эту должность было бы глупостью, так как работа уникальна по своей сути — она проходит рядом с Путиным.

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Песков назвал Путина необычным, уникальным лидером, президентом, который уже оставил след не только в истории России, но и всего мира. Он добавил, что дорожит своей работой и не собирается говорить, что она надоела.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал о внимательном отношении Путина к любым точкам зрения его подчиненных. Иногда на совещаниях высказываются диаметрально противоположные точки зрения, но глава государства их «абсорбирует» и всегда выслушивает.

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