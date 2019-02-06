Главный в США кризис — насилие с применением оружия: конгрессмен Джиффордс

Вашингтон, , 12:41 — REGNUM С тех пор, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, более 75 000 человек в Америке были убиты из пистолета, заявила конгрессмен Габриэль Джиффордс, комментируя в своем твиттере выступление Трампа перед Конгрессом.

Джиффордс полагает, что Трамп выносит на повестку искусственные кризисы, игнорируя реальные, самый главный из которых связан со свободной продажей оружия.

«Господин президент, прекратите создавать свои собственные кризисы, — пишет политик. ‑ И начните признавать кризис насилия с использованием оружия, который влияет на каждую семью, вызывает горе в каждой общине и разрушает нацию. Всего за несколько недель до нового Конгресса был представлен двухпартийный законопроект о [соответствующей] проверке, но мы ничего не услышали от президента.

Вместо того, чтобы настаивать на политических решениях, чтобы спасти жизни от насилия с применением оружия, он закрыл правительство на 35 дней из-за собственного кризиса. В прошлом году миллионы американцев — вдохновленные молодыми людьми — вышли на улицы, чтобы потребовать более безопасных законов о оружии. Избиратели пообещали, что, если Конгресс не примет срочных мер для принятия этих законов, они выберут новых лидеров, которые это сделают. И они это сделали.

Вот состояние американского кризиса насилия с оружием:

Дети учатся прятаться от стрельбы во время тренировок.

Родители живут в страхе, что их дети не придут домой.

Семьи засыпают под звуки выстрелов.

Люди находят пути эвакуации на случай, если услышат выстрелы.

С тех пор, как президент Трамп вступил в должность, более 75 000 человек в Америке были убиты из пистолета. Случилось почти 700 массовых расстрелов. По меньшей мере 3300 детей были застрелены. Более 1000 женщин застрелены интимными партнерами».

Как сообщало ИА REGNUM, только за четыре дня в последнюю неделю января в США произошло два эпизода массовой стрельбы: в Вашингтоне застрелены три человека, в Джорджии — четыре, во Флориде неизвестный устроил стрельбу с захватом заложников.