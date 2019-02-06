Посол РФ об экономическом росте в Индонезии: «Очень рады»

Джакарта, , 12:53 — REGNUM Посол Российской Федерации Людмила Воробьева высоко оценила экономический рост Индонезии в 5,17% в 2018 году на фоне возникающих проблем и глобальной неопределенности, сообщает Antaranews.

«Что касается экономического роста в Индонезии, мы как торговые партнеры страны очень рады видеть устойчивый рост экономики. В России экономический рост ниже, чем в Индонезии», — заявила посол, добавив, что это может стать основой для улучшения экономических отношений, в частности, в сфере экспорта и импорта.

Напомним, ранее министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что экономический рост Индонезии в 2018 году составил 5,17%. Министр выразил надежду, что Индонезия сможет достичь 5,3% в 2019 году.

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