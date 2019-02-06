Энергосотрудничество России и Восточной Европы: кто от кого зависит?

Великий Новгород, , 12:28 — REGNUM Несмотря на введенные санкции, Россия входит в пятерку главных экономических партнеров Евросоюза, существенную часть товарооборота Россия — ЕС составляют энергоресурсы. О том, возможно ли сделать энергетическое сотрудничество России со странами региона более интенсивным, рассказал Шимон Кардаш, научный сотрудник варшавского Центра восточных исследований в ходе Зимней школы Центра международной и региональной политики, которая проходит в Великом Новгороде.

По имеющимся данным за 2017 год, Россия заняла почти одну треть европейского газового рынка — это рекордная доля, достигнутая «Газпромом». Практически такая же доля на нефтяном рынке, а именно в поставках сырой нефти. Но эксперт из Варшавы уверен, что Россия намного больше зависит от рынка ЕС, чем ЕС от России: в противовес трети газовых поставок из России на европейский рынок доля стран-членов ЕС в энергетическом экспорте России составила порядка 70%.

Страны Центральной Европы зависят от поставок российского газа в большей степени, чем другие страны ЕС, у которых более диверсифицированный круг поставщиков. Исключение составляет Румыния, располагающая в том числе и собственными ресурсами.

Из объема общего экспорта газа России страны Центральной Европы забирают на себя около 20%. В 2017 году Россия поставила в центральноевропейские государства около 44 млрд кубометров газа, 25% этого объема пришлось на Польшу.

«Есть ли перспективы развития сотрудничества России и Центральной и Восточной Европы как единого пространства? Прогноз не оптимистичен, потому что интересы государств региона слишком противоречивы», — считает эксперт.

В последние несколько лет Польша проводит политику диверсификации энергопоставок. В 2022 году истекает срок контракта польской госкомпании PGNiG с «Газпромом», и страна заявляет о намерении отказаться от его продления и реализовать собственные проекты. Шимон Кардаш отметил, что созвучные проекты уже создаются (проект БBaltic Pipe, расширение мощностей терминала СПГ в Свиноуcтье). Общие настроения Польши позволяют утверждать, что количество возможностей для сотрудничества с Россией сокращается.

Прибалтийские страны также намерены диверсифицировать источники поставок. В частности, в литовской Клайпеде был открыт СПГ-терминал, который несколько снизил объемы поставок из России.

В то же время в регионе есть страны, которые заинтересованы в углублении сотрудничества с Россией. Венгрия реализует крупные энергетические проекты с Россией. Напомним, в октябре 2018 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на общей пресс-конференции с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что Венгрия требует от Евросоюза не мешать странам Центральной Европы получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток».

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У Чехии имеются все основания продолжать сотрудничество с Газпромом. Австрия активно выступает за «Северный поток-2», который стал серьезным поводом для разногласий России и стран Центральной и Восточной Европы. Словацкий бизнес также готовится к новой реальности после планируемого запуска «Северного потока-2».

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