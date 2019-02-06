Среда, 6 Февраля 2019 года
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Бельгия предоставила средства исследовательскому институту в Танзании

Политика

Всего Брюссель выделил 3 млрд танзанийских шиллингов (1,2 миллионов долларов США)

Аруша, Танзания, 6 февраля 2019, 12:38 — REGNUM  Правительство Бельгии предоставило Африканскому институту науки и технологии имени Нельсона Манделы (NM-AIST) средства на строительство исследовательского центра бананов, сообщает газета Nipashe.

По данным издания, центр будет использоваться для предоставления консультаций земледельцам страны по изменению системы выращивания бананов.

На открытии проекта 5 февраля заместитель директора NM-AIST профессор Эммануэль Луога поблагодарил правительство Бельгии за оказанную помощь.

Отмечается, что всего Брюссель выделил 3 млрд танзанийских шиллингов (1,2 миллионов долларов США).

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Научные исследования
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