Бельгия предоставила средства исследовательскому институту в Танзании

Аруша, Танзания, , 12:38 — REGNUM Правительство Бельгии предоставило Африканскому институту науки и технологии имени Нельсона Манделы (NM-AIST) средства на строительство исследовательского центра бананов, сообщает газета Nipashe.

По данным издания, центр будет использоваться для предоставления консультаций земледельцам страны по изменению системы выращивания бананов.

На открытии проекта 5 февраля заместитель директора NM-AIST профессор Эммануэль Луога поблагодарил правительство Бельгии за оказанную помощь.

Отмечается, что всего Брюссель выделил 3 млрд танзанийских шиллингов (1,2 миллионов долларов США).