Бельгия предоставила средства исследовательскому институту в Танзании

Аруша, Танзания, 6 февраля 2019, 12:38 — REGNUM Правительство Бельгии предоставило Африканскому институту науки и технологии имени Нельсона Манделы (NM-AIST) средства на строительство исследовательского центра бананов, сообщает газета Nipashe.
По данным издания, центр будет использоваться для предоставления консультаций земледельцам страны по изменению системы выращивания бананов.
На открытии проекта 5 февраля заместитель директора NM-AIST профессор Эммануэль Луога поблагодарил правительство Бельгии за оказанную помощь.
Отмечается, что всего Брюссель выделил 3 млрд танзанийских шиллингов (1,2 миллионов долларов США).