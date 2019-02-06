Среда, 6 Февраля 2019 года
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Президент Мальдив: страна открыта для иностранных инвестиций

Политика

Президент Мальдивской республики сообщил, что его администрация создала благоприятные условия для иностранных инвестиций в страну

Мале, 6 февраля 2019, 12:43 — REGNUM  5 февраля на выступлении в столице Шри-Ланки президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих призвал иностранные государства и компании инвестировать в страну, выразив уверенность, что его администрация создала все благоприятные условия для этого.

Он также отметил, что основным двигателем развития экономики является частный сектор, а меры его правительства направлены на облегчения ведения бизнеса в стране.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», политик отдельно обратился к представителям бизнеса Шри-Ланки, заявив, что его администрация создает условия для взаимовыгодного сотрудничества.

Ибрагим Мохамед Солих обозначил приоритетные сферы сотрудничества для двух стран. По его мнению, такими сферами являются туризм и развитие возобновляемых источников энергии.

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Зарубежная хроника
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