Президент Мальдив: страна открыта для иностранных инвестиций

Мале, , 12:43 — REGNUM 5 февраля на выступлении в столице Шри-Ланки президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих призвал иностранные государства и компании инвестировать в страну, выразив уверенность, что его администрация создала все благоприятные условия для этого.

Он также отметил, что основным двигателем развития экономики является частный сектор, а меры его правительства направлены на облегчения ведения бизнеса в стране.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», политик отдельно обратился к представителям бизнеса Шри-Ланки, заявив, что его администрация создает условия для взаимовыгодного сотрудничества.

Ибрагим Мохамед Солих обозначил приоритетные сферы сотрудничества для двух стран. По его мнению, такими сферами являются туризм и развитие возобновляемых источников энергии.