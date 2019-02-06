Трамп относится к народу США, «как к идиотам» — конгрессмен Лью

Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп значительно смещает акценты при обсуждении очередного «каравана мигрантов», убежден конгрессмен-республиканец Тед Лью. На своей странице в твиттере 6 февраля политик комментирует сообщение Трампа о том, что «огромное количество людей проходит через Мексику в надежде затопить нашу южную границу», и, если бы у США «была настоящая стена, это не было бы событием!».

«Медленные караваны, идущие в Мексику, уже не являются событием, — пишет Лью. — Сколько в конечном итоге проходит через штаты Вайоминг, Мичиган и Пенсильванию? Ноль. Почему? Потому что они представляют себя на законных контрольно-пропускных пунктах. Американский народ не глуп. Вы проявляете к нам неуважение, относясь к нам, как к идиотам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к южной границе США подошла очередная группа мигрантов из 1,7 тыс. человек. Их прибытие совпало с выступлением президента США перед Конгрессом. По словам мэра Пьедрас-Неграса Клаудио Бреса Гарсы, 84% прибывших — уроженцы Гондураса, остальные — граждане Сальвадора и Никарагуа.