Новая Зеландия выделит 3 млрд долларов на создание 10 тысяч рабочих мест

Веллингтон, , 12:20 — REGNUM Правительство Новой Зеландии активизировало политику по снижению безработицы в сельских районах страны. В ближайшие годы планируется направить 3 миллиарда долларов на создание 10 000 новых рабочих мест, сообщает новозеландское новостное издание «New Zealand Herald» со ссылкой на заявление министра по делам бизнеса, инноваций и занятости Роберта Пигоу.

Средства будут выделены из уже созданного Фонда регионального развития. Отмечается, что за год своей работы Фонд не преуспел и смог обеспечить работой лишь 54 граждан. Ожидаемые 10 000 рабочих мест могут быть созданы в случае реализации всех инвестиционных проектов, заявки на которые уже поданы в Фонд. Главным образом, проекты представлены в строительной отрасли и сфере услуг.

Впрочем, эксперты сомневаются в оптимистичных оценках министра и подчёркивают, что эффект может проявиться лишь в долгосрочной перспективе.

В Новой Зеландии безработица находится на низком уровне, однако в сельских районах её уровень традиционно выше, чем в городах. В связи с этим, правительство принимает меры по выравниванию ситуации.