Минтранс: Межрегиональные маршруты в Крым требуют больших изменений

Москва, , 12:13 — REGNUM Межрегиональные перевозки в Крым требуют серьёзных изменений в связи с открытием Крымского моста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 февраля заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на пленарном заседании в Госдуме.

«Сейчас довольно интересная практика сложилась, когда автобусы поехали в Крым с началом открытия Крымского моста, и целый ряд маршрутов, которые раньше проходили по переправе, требует внесения изменений, потому что время прибытия на остановочные пункты изменилось. Это требует изменений в порядок, который сегодня существует», — заявил Дитрих.

Межрегиональные маршруты периодически закрываются или меняются, однако для закрытия маршрута перевозчик обращается в Минтранс за три месяца до предполагаемой даты прекращения движения автобуса, а для открытия нового межрегионального или межмуниципального маршрута в случае создания инфраструктуры, предусмотренной нормативными актами, нужно несколько лет.

По словам министра, 220-ФЗ был призван упорядочить эту работу, однако по-прежнему «правила нуждаются в совершенствовании».

Несмотря на то, что в ряде случаев «регион, который отслеживает правильность исполнения расписания по этим маршрутам, уже имеет возможность оперативно эти маршруты корректировать», Минтранс начал собирать предложения регионов, «каким образом этот порядок может быть изменён», добавил министр.