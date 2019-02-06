Среда, 6 Февраля 2019 года
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Значительно выросло туристических поток на границе Южной и Северной Кореи

Политика

Туристов интересуют военные сооружения и наблюдение за территорией КНДР

Сеул, 6 февраля 2019, 13:15 — REGNUM  В 2018 году на фоне сближения Северной и Южной Кореи резко увеличился туристический поток на границе двух стран. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Гости приезжают в приграничный южнокорейский город Пхаджу, поблизости от которого расположены оборонительные сооружения и где проходит демилитаризованная зона. В 2018 году город посетили 617 тысяч человек, что на 29% выше, чем в 2017 году. Наиболее популярными туристическими достопримечательностями остаются обсерватория Тора, с которой хорошо просматривается территория Северной Кореи, и подземные туннели, прорытые под границей ещё в ХХ веке.

Эксперты объясняют увеличение числа туристов возросшим интересом к Корее благодаря нормализации ситуации на полуострове в 2018 году и сближению двух корейских государств. Основной приток гостей зафиксирован из Китая, отмечает KBS.

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Зарубежная хроника
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