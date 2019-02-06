Значительно выросло туристических поток на границе Южной и Северной Кореи

Сеул, , 13:15 — REGNUM В 2018 году на фоне сближения Северной и Южной Кореи резко увеличился туристический поток на границе двух стран. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Гости приезжают в приграничный южнокорейский город Пхаджу, поблизости от которого расположены оборонительные сооружения и где проходит демилитаризованная зона. В 2018 году город посетили 617 тысяч человек, что на 29% выше, чем в 2017 году. Наиболее популярными туристическими достопримечательностями остаются обсерватория Тора, с которой хорошо просматривается территория Северной Кореи, и подземные туннели, прорытые под границей ещё в ХХ веке.

Эксперты объясняют увеличение числа туристов возросшим интересом к Корее благодаря нормализации ситуации на полуострове в 2018 году и сближению двух корейских государств. Основной приток гостей зафиксирован из Китая, отмечает KBS.