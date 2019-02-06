Политику США сравнили с предвоенными приготовлениями Третьего рейха

Москва, , 12:48 — REGNUM Уничтожение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — это часть общей стратегии США, которую придумал отнюдь не нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Конечно, мир без ДРСМД становится более опасным, — сказал политолог. — Разрыв договора — это часть общей стратегии США, которую придумал не Трамп. США уже разорвали договор по ПРО. Это часть стратегии, направленной на демонтаж глобальной системы безопасности, которая была создана ещё в 1960—1980-е годы. И понятно, почему они это делают. США — это мировой лидер, теряющий позиции, проигрывающий соревнования другим странам, который будет стремиться сохранить свои позиции, в том числе идя на военную эскалацию и подтверждение силовым путём своего статуса лидера».

Иными словами, как полагает Шаповалов, вероятность эскалации военной напряжённости растёт.

«Вероятность срыва в крупную войну усиливается, и в этом смысле отказ США от ДРСМД — это очень серьёзный шаг по пути дестабилизации ситуации, — убеждён политолог. — В данном случае очевидно, что США — потенциальный агрессор и милитарист. ДРСМД мешает американцам усилить свои военные позиции. Поэтому США инициируют разрыв данного договора для того, чтобы усилить свой военный потенциал и создать условия для нападения на другие страны. Точно так же фашистская Германия выходила из разных международных структур, чтобы развязать себе руки для агрессивных действий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 4 декабря 2018 года, США выдвинули России ультиматум, дав 60 дней на разрешение ситуации с вероятным нарушением договора. 2 февраля, после истечения этого срока, глава Белого дома официально сообщил, что Вашингтон начинает процедуру выхода из ДРСМД, которая должна завершиться в августе 2019 года. Если Россия не «вернётся к соблюдению» договора, США через шесть месяцев намерены полностью выйти из него. При этом до этого срока Вашингтон будет соблюдать условия ДРСМД.