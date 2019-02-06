Среда, 6 Февраля 2019 года
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Сенатор Сандерс объяснил, почему экономику США нельзя считать процветающей

Политика

«Все как раз наоборот»

Вашингтон, 6 февраля 2019, 12:17 — REGNUM  Экономка США находится в далеком от идеального состоянии, считает сенатор Берни Сандерс, комментируя послание главы Белого дома Дональда Трампа Конгрессу США. На своей странице в твиттере 6 февраля сенатор пишет:

«Несмотря на то, что говорит президент Трамп, это не отличная экономика, когда 43% домохозяйств не могут позволить себе платить за жилье, питание, уход за детьми, здравоохранение, транспорт и мобильный телефон, не входя в долги. Трамп — который менее чем за два года пребывания в Белом доме видел, как 5 его помощников либо признали себя виновными, либо были осуждены за уголовные обвинения — утверждает, что сила экономики зависит от того, что он свободен от необходимого надзора и расследований. Все как раз наоборот».

Напомним, по мнению Трампа, «стремительный прогресс» США вызывает зависть, сам же он последние два года «в срочном, историческом темпе» решал проблемы, которые прежние лидеры игнорировали десятками лет.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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