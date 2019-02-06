Песков рассказал, как проходят совещания у Путина

Москва, , 12:09 — REGNUM Российский президент Владимир Путин всегда внимателен к точке зрения своих подчиненных, даже если не согласен с ними. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам 6 февраля.

В ходе рабочих встреч и совещаний с президентом иногда высказываются диаметрально противоположные точки зрения. Путин их «абсорбирует», пояснил Песков.

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Глава государства может соглашаться или не соглашаться с тем или иным мнением, но все имеют возможность высказать его и попытаться убедить президента, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков признался, что ему не близок тезис, что жизнь — это борьба. Смысл жизни заключается в созидании, в возможности творить. Но иногда и за нее приходится бороться, добавил он.

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