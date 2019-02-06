ООН: Северная Корея строит защитные сооружения для своих ракет

Пхеньян, , 12:15 — REGNUM Вместо уничтожения своей ракетно-ядерной инфраструктуры Пхеньян продолжает её укреплять. В частности, ведутся работы по обеспечению дополнительной защиты оборонительных сооружений, заводов, ракетных установок, сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на доклад, подготовленный комитетом ООН по санкциям против Северной Кореи.

Экспертам удалось найти доказательства регулярной деятельности в одном из регионов КНДР по рассредоточению и маскировке различных объектов, связанных с ракетно-ядерной программой, например, заводов, складов и испытательных полигонов.

В докладе также отмечается, что действие санкций ООН оказывается неэффективным. Многие эксперты обращают внимание на то, что подобные действия со стороны Северной Кореи проводятся непосредственно перед встречей между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Саммит двух лидеров пройдет 27−28 февраля во Вьетнаме.