Среда, 6 Февраля 2019 года
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Южная Корея и США договорились о разделении расходов на содержание войск

Политика

Стороны вели переговоры на протяжении нескольких месяцев

Сеул, 6 февраля 2019, 12:08 — REGNUM  Представители Республики Корея и США смогли достичь принципиального согласия в вопросе о разделении расходов на содержание американского воинского контингента. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Похоже, сторонам наконец удалось найти выход из тупика, в котором США и Южная Корея находились на протяжении последних месяцев, не желая идти на уступки. Камнем преткновения стал объём средств, выделяемых правительством Республики Корея на поддержание американской военной базы с 28 500 военнослужащих.

США требуют от своего союзника увеличить выплаты с 858 миллионов долларов до 1,2 миллиардов долларов в год. Однако, судя по последней информации, стороны договорились о взносах менее, чем 1 миллиард долларов. Впрочем, контракт будет заключён сроком лишь на год, в отличие от устоявшейся практики, когда обязательства закреплялись сразу на пять лет. Эксперты полагают, что в следующем году, когда контракт истечёт, переговоры возобновятся и возникнут новые противоречия.

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Зарубежная хроника
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