Южнокорейская армия вооружается новейшими технологиями

Сеул, , 12:56 — REGNUM Вооруженные силы Республики Корея активизируют процесс модернизации и принятия на вооружение новейших средств. В частности, планируется активное использование высоких технологий и роботов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Армия Республики Корея готовится не к современным, а к будущим вызовам и угрозам, справиться с которыми можно лишь с использованием прорывных технологий. Так, например, в данный момент разрабатывают боевые системы на основе искусственного интеллекта, способного обрабатывать большие массивы данных и точно анализировать обстановку в бою. Также для ведения разведки и наблюдения будут использоваться беспилотные дроны и роботы. Для разработки перспективных вооружений уже создан специальный научно-исследовательский институт.

Министерство обороны Республики Корея намерено, таким образом, значительно увеличить боевые возможности вооруженных сил и при этом — не подвергать опасности жизнь и здоровье военнослужащих. Постепенно планируется провести сокращение личного состава — с 599 000 до 500 000 человек к 2022 году, а число технического персонала — с 464 000 до 118 000 человек. Будет сокращён и срок обязательной службы — с 21 месяца до 18 месяцев.