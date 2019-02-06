Глава Комитета избирателей Украины рассказал о «технологии подкупа»

Киев, , 12:08 — REGNUM Попыток массового подкупа избирателей на Украине стоит ждать за месяц до выборов, заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщило 6 февраля издание «Апостроф».

"Технология подкупа по своей сути — это технология последних дней кампании, максимум последней недели кампании. А чем дальше от дня голосования, тем менее эффективна такая технология», — рассказал эксперт.

Он отметил, что за два месяца до выборов подкупать людей бессмысленно, поскольку ко дню голосования избиратель просто забудет кто же его подкупил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в КИУ заявили, что избирательные кампании на Украине с начала 90-х годов финансируются «чёрным налом», поскольку законы страны не предусматривают жёсткого наказания за это преступление.

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