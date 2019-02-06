В пакистанском Южном Вазиристане уничтожены террористы

Исламабад, , 13:12 — REGNUM 5 февраля пакистанские военные провели успешную антитеррористическую операцию в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе операции на основе предварительно собранных разведданных было уничтожено трое террористов неназванной группировки. Межведомственная служба по связям с общественностью вооружённых сил Пакистана сообщила, что столкновение произошло на границе Северного, Южного Вазиристана и провинции Белуджистан.

Территория Северного Вазиристана официально стала частью провинции Хайбер-Пахтунхва 31 мая 2018 года после упразднения Зоны Племён федерального управления.