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В пакистанском Южном Вазиристане уничтожены террористы

Политика

Пакистанские военные провели антитеррористическую операцию

Исламабад, 6 февраля 2019, 13:12 — REGNUM  5 февраля пакистанские военные провели успешную антитеррористическую операцию в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе операции на основе предварительно собранных разведданных было уничтожено трое террористов неназванной группировки. Межведомственная служба по связям с общественностью вооружённых сил Пакистана сообщила, что столкновение произошло на границе Северного, Южного Вазиристана и провинции Белуджистан.

Территория Северного Вазиристана официально стала частью провинции Хайбер-Пахтунхва 31 мая 2018 года после упразднения Зоны Племён федерального управления.

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Зарубежная хроника
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