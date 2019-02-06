«Это запрет на шествия»: В Петербурге приняли закон о гайд-парках

Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 6 февраля поддержало в первом чтении поправки в городской закон о митингах, передает корреспондент ИА REGNUM. Законопроект подготовили в Смольном, и он, в частности, предполагает увеличение числа гайд-парков, где можно собраться без согласования с властью, с четырех хотя бы до восьми.

Кроме того, согласно документу, максимальное число участников таких собраний подняли с 200 до 500 человек, а также установили принцип «одного окна» для информирования чиновников — через комитет по законности, правопорядку и безопасности.

Выступавший с трибуны единоросс Денис Четырбок заявил, что законопроект — шаг к «демократизации» закона о публичных собраниях. Тем не менее, документ вводит мораторий на проведение акций на объектах транспортной инфраструктуры с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 20:00, к тому же, появление интернет-реестра всех заявок на гайд-парки тоже не предполагается. Между тем, в Петербурге систематически отказывают в согласовании митингов именно потому, что якобы какая-то другая заявка была подана на то же место и время днем или часом ранее.

Напомним, сегодня в Петербурге есть лишь четыре гайд-парка на окраинах: в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парках, а также в саду 30-летия Октября. Раньше гайд-парком также было Марсово поле в Центральном районе, но предыдущий губернатор Георгий Полтавченко этот гайд-парк закрыл после нескольких особо многочисленных публичных акций, где граждане выразили свое недовольство. По мнению Полтавченко, площадки для митингов в центре города не должно быть, чтобы не беспокоить туристов.

Новый законопроект тоже не оговаривает, в каких именно районах Петербурга должны располагаться восемь гайд-парков. «Восьми территорий пока нет, это лишь та гарантия, которая рассчитана на будущее. Правительство еще окончательно не определилось», — сказал Четырбок. В целом, он назвал документ «правильным, справедливым и нужным».

Однако многие коллеги по парламенту с единороссом не согласились. Руководитель фракции КПРФ Ольга Ходунова заявила, что в городском законодательстве о митингах ничего принципиально не изменилось, а документ никаким образом не расширил права на свободу выражения своего мнения. Пункт о проведении акций на объектах транспорта она вообще назвала «очень опасным».

«Фактически, у нас запрет на проведение шествий, любых», — заявила Ходунова.

Представитель «Партии роста» Максим Резник назвал документ «политической косметикой».

«Мы все это понимаем: в предвыборный период надо понравиться горожанам. Но вот вчера власть показала свое истинное лицо, когда Фрунзенский районный суд вынес решение, по которому организаторы акции «Он нам не царь» должны выплатить 7,3 миллиона рублей за якобы вытоптанные газоны. Я не буду участвовать в голосовании. Я не могу не поддерживать увеличение численности участников, но не могу и делать вид, что это реальная политика. Нет, это ложь», — подчеркнул Резник.

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Руководитель фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев призвал парламент оспорить конституционность федерального закона, по которому организаторы массовых мероприятий несут ответственность за поведение любого участника акции и могут быть приговорены к драконовским штрафам.

«Это норма, забитая в федеральном законе. А участником считается любое лицо, которое туда пришло без согласования с организатором. Я считаю, что эта норма федерального закона впрямую противоречит нормам Гражданского кодекса России, общим принципам гражданского права, гражданско-правовой ответственности и Конституции РФ. Поэтому я бы рекомендовал нашему собранию подготовить обращение в КС РФ относительно неконституционности данной нормы. Вот это были бы реальные действия. Потому что каждого в этом зале и за его пределами это может коснуться нежданно-негаданно», — заявил Ковалев.

Отсутствие порядка проведения шествий по Невскому проспекту, которые формально запрещены, но регулярно проходят 1 мая, он вовсе назвал абсурдом.

«Яблочник» Борис Вишневский раскритиковал очередной отказ Смольного сформировать единый реестр заявок на митинги в городе. Он выразил сомнение правдивости аргументов, что это технически невозможно сделать.

«Что за бред? В Москве реализован электронный реестр рассмотрения всех уведомлений на использование гайд-парков. Да и у нас реестры эти ведутся, вся информация есть, просто когда ее нет в публичном доступе, очень просто отказывать в проведении публичных акций под ложными предлогами», — заметил Вишневский.

Он напомнил, что в последние месяцы почти каждый день в Петербурге полиция задерживает даже одиночных пикетчиков «до выяснения обстоятельств», хотя такие акции не требуют никаких согласований вообще.

«Когда-то говорили, что демократия отличается от демократизации примерно так же, как канал от канализации. Демократия предполагает реализацию основополагающих конституционных прав граждан, в частности, прав на свободу собраний. Этот закон лишь чуточку ослабляет удавку на шее», — добавил депутат.

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