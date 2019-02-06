К сохранению ДРСМД должна стремиться не РФ, а ЕС – политолог

Москва, , 12:11 — REGNUM Европейцы рискуют снова почувствовать себя мишенями в случае начала третьей мировой войны, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента США Дональда Трампа, заявившего о возможности заключения нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«России выгодно всё, что касается ограничения угрозы войны, — сказал Шаповалов. — Но не Россия должна стремиться к подписанию нового ДРСМД. К этому должна стремиться Европа. В противном случае повторится ситуация 1980-х годов, когда европейцы на своей шкуре почувствовали себя мишенями в третьей мировой войне. Вот, собственно, сторона, которая должна быть наиболее активным сторонником мира».

При этом политолог добавил, что для РФ в настоящее время ракеты средней и меньшей дальности в принципе не являются приоритетным оружием.

«Сами по себе ракеты средней и меньшей дальности, размещённые на суше, для РФ не являются актуальным оружием, поскольку мы такими ракетами не достаём до США, — уточнил Шаповалов. — Следовательно, здесь смысл в том, что договор для нас важен в принципе — поскольку он сокращает издержки, связанные с безопасностью. Его разрыв был прогнозируемым, и мы к нему давно готовились. Но вкладываться в производство ракет средней и меньше дальности (сухопутного базирования — прим. ИА REGNUM ) не имеет смысла, потому что это не является эффективным оружием, обеспечивающим безопасность нашей страны. Морские ракеты средней и меньшей дальности — да, но мы их развиваем и так, безо всякого договора».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе обсудят последствия ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для безопасности членов альянса. По информации РИА Новости, встреча запланирована на 13−14 февраля. Точная повестка переговоров пока не раскрывается.

Также отметим, что накануне представитель госдепартамента США Ванесса Аскер заявила, что, несмотря на приостановку своего участия в ДРСМД, Вашингтон продолжит соблюдать условия соглашения в течение ближайшего полугода — такой срок США дали России на то, чтобы «вернуться к полному и проверяемому соблюдению договора».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп не исключил возможности заключения нового Договора РСМД

Читайте развитие сюжета: Министры обороны стран НАТО обсудят ситуацию вокруг ДРСМД