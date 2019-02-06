Посольство РФ: Лондон поддержал США в травле России из-за ДРСМД

Лондон, , 11:58 — REGNUM Британские официальные лица действуют в пользу США, поддерживая обвинения в адрес России о якобы нарушениях положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Отсутствие реальных оснований для обвинений Лондон при этом не смущает, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российской дипмиссии в Великобритании.

В посольстве обратили внимание на заявление главы Форин-офиса Марка Филда, сделанное 4 февраля в палате общин. Министр назвал угрозой и призвал уничтожить российскую крылатую ракету 9М729.

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Подобные заявления, отметил пресс-секретарь посольства, нужны для удержания на плаву запущенной США информационной кампании по обвинению Москвы в нарушении ДРСМД. Это нужно для оправдания решения о выходе из договора, давно принятого в Белом доме.

При этом британские власти прекрасно знают, что США не предоставляют объективных данных о том, что разработка этой ракеты противоречит договору. Попытки консервативного британского правительства угодить Вашингтону вызывают сожаление, заключили в посольстве.

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