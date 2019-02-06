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Железняк: США толкают страны к укреплению обороны

Политика

Ситуация вокруг ДРСМД

Москва, 6 февраля 2019, 11:48 — REGNUM  В Госдуме в выступлении президента США Дональда Трампа услышали отказ от ДРСМД и намерение наращивать вооружения, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Глава Вашингтона фактически озвучил, что США продолжат наращивать гонку вооружений, чем толкают другие страны к укреплению своих систем обороны», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Президент США Дональд Трамп не исключил, что после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США приступят к разработке нового соглашения по контролю над вооружениями, которое смогло бы включить в себя Китай и другие страны.

Читайте развитие сюжета: Посольство РФ: Лондон поддержал США в травле России из-за ДРСМД

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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