Глава МИДа Йемена: стокгольмское соглашение под угрозой срыва

Сана, , 11:49 — REGNUM 5 февраля министр иностранных дел Йемена Халед Аль-Йамани предупредил мировое сообщество о том, что стокгольмское соглашение о прекращении огня, заключенное в декабре 2018 года между хуситами и официальным правительством Йемена, находится под угрозой срыва. Как сообщает саудовская газета Asharq Al-Awsat, правительство Йемена также обвинило ООН в отсрочке выполнения соглашения по Ходейде.

Аль-Йамани отметил, что стокгольмское соглашение перестанет дейтсвовать, если хуситы, военизированная группировка шиитов-зейдитов в Йемене, продолжат предпринимать точечные атаки по позициям арабской коалиции и правительственных войск.

Глава йеменского МИДа добавил, что он направил официальное письмо от президента страны Абд Раббо Мансура Хади Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором призвал организацию содействовать выполнению всех положений стокгольмского соглашения, среди них — вывод войск хуситов из портового города Ходейда и восстановление законных государственных институтов.