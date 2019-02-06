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США: необходимо выслать или наказать тех, кто воевал в Сирии за ИГИЛ*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена на территории РФ США призвали страны Европы, а также другие государства, привлечь к ответственности или выслать из страны тех, кто ранее отправлялся в Сирию, чтобы воевать на стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ)

США: необходимо выслать или наказать тех, кто воевал в Сирии за ИГИЛ*
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Терроризм

Дамаск, 6 февраля 2019, 12:12 — REGNUM  5 февраля Вашингтон призвал весь мир, включая европейские государства, привлечь к отвественности или выслать из страны тех, кто был замечен в сотрудничестве с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) и воевал на стороне террористов.

Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, Демократические силы Сирии, альянс сил вооружённой оппозиции в Сирии, который представлен преимущественно курдами, арестовали около 3200 террористов на подконтрольных территориях, среди которых было более 900 боевиков-иностранцев.

Источник добавляет, что Демократические силы Сирии задержали до 4000 членов семей боевиков, включая пожилых людей и детей.

Данное заявление о мерах, которые необходимо применить по отношению к бывшим террористам, сделал пресс-секретарь Госдепартамента США Роберт Палладино во время пресс-конференции.

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Зарубежная хроника
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