США: необходимо выслать или наказать тех, кто воевал в Сирии за ИГИЛ*

Дамаск, , 12:12 — REGNUM 5 февраля Вашингтон призвал весь мир, включая европейские государства, привлечь к отвественности или выслать из страны тех, кто был замечен в сотрудничестве с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) и воевал на стороне террористов.

Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, Демократические силы Сирии, альянс сил вооружённой оппозиции в Сирии, который представлен преимущественно курдами, арестовали около 3200 террористов на подконтрольных территориях, среди которых было более 900 боевиков-иностранцев.

Источник добавляет, что Демократические силы Сирии задержали до 4000 членов семей боевиков, включая пожилых людей и детей.

Данное заявление о мерах, которые необходимо применить по отношению к бывшим террористам, сделал пресс-секретарь Госдепартамента США Роберт Палладино во время пресс-конференции.