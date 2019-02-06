Эрдоган: США не предложили приемлемый план по зонам безопасности в Сирии

Анкара, , 11:53 — REGNUM 5 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что президент США так и не предложил приемлемый план по созданию зон безопасности на севере Сирии. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, Дональд Трамп выдвинул предложение пойти на подобный шаг три недели назад, однако так и не предоставил конкретный план действий.

Данное заявление было сделано Эрдоганом во время совещания парламентариев Партии справедливости и развития. «Безусловно, мы будем придерживаться всех соглашений и договоренностей, но наше терпение не безгранично», — добавил турецкий лидер.

Источник уточняет, что Дональд Трамп выступил с предложением создать зоны безопасности для 2000 курдов в Сирии, после того как сообщил о своем решении вывести войска из страны.