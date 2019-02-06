Оппозиция Японии: «абэномика» лишь прикрытие

Токио, , 12:29 — REGNUM 5 февраля прошло заседание Комитета по бюджетной политике нижней палаты парламента Японии. В ходе заседания лидеры оппозиции раскритиковали премьер-министра Японии Синдзо Абэ в свете недавнего скандала с ложной статистикой Министерства труда, из-за которой без пособий и компенсаций остались 10 миллионов граждан. Они заявили, что экономическая политика Абэ («абэномика») — не более, чем прикрытие фальсификаций. По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», одним из аргументов оппозиционных партий является утверждение Абэ, что зарплаты населения растут, хотя на самом деле темпы роста реальных доходов граждан были отрицательными. «Если исходить из исключительно механических расчетов, то так и получается», — согласился министр труда Такуми Нэмото. По мнению оппозиционной Народно-демократической партии, «впечатление, что зарплаты растут создавалось из-за махинаций со статистикой».

«Это произошло не по моей воле, и со статистикой я не работаю», — ответил Абэ.