Среда, 6 Февраля 2019 года
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Япония призвала к новым демократическим выборам в Венесуэле

Политика

Министр иностранных дел Японии подверг критике президента Венесуэлы

Токио, 6 февраля 2019, 11:43 — REGNUM  5 февраля министр иностранных дел Японии Таро Коно выступил с заявлением. Он раскритиковал президента Венесуэлы Николаса Мадуро за беспорядки в южноамериканской стране и призвал к проведению справедливых и демократических президентских выборов. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», как и Соединенные Штаты, Япония поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуане Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны до проведения выборов. Также в своем заявлении Коно выразил сомнение по поводу легитимности нынешней венесуэльской администрации и намекнул на необходимость давления на Мадуро, чтобы тот ушел в отставку.

«Япония сожалеет, что нынешнее правительство Венесуэлы не смогло должным образом отреагировать на беспорядки в стране», — отметил глава японского МИД.

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Зарубежная хроника
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