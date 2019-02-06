Япония призвала к новым демократическим выборам в Венесуэле

Токио, , 11:43 — REGNUM 5 февраля министр иностранных дел Японии Таро Коно выступил с заявлением. Он раскритиковал президента Венесуэлы Николаса Мадуро за беспорядки в южноамериканской стране и призвал к проведению справедливых и демократических президентских выборов. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», как и Соединенные Штаты, Япония поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуане Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны до проведения выборов. Также в своем заявлении Коно выразил сомнение по поводу легитимности нынешней венесуэльской администрации и намекнул на необходимость давления на Мадуро, чтобы тот ушел в отставку.

«Япония сожалеет, что нынешнее правительство Венесуэлы не смогло должным образом отреагировать на беспорядки в стране», — отметил глава японского МИД.