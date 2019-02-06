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В Бангладеш вернулся бывший военный диктатор и лидер оппозции Х.М. Эршад

Политика

Он находился в Сингапуре, где проходил курс лечения

Дакка, 6 февраля 2019, 12:18 — REGNUM  Бывший военный диктатор, а ныне лидер крупной партии «Джатья» Хусейн Мухммад Эршад вернулся в Бангладеш из Сингапура, где проходил курс лечения. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало».

В аэропорту прибывшего политика встретили его однопартийцы. Партия «Джатья», возглавляемая Х. М. Эршадом, стала второй по числу полученных мандатов на последних парламентских выборах, прошедших в декабре 2018 г. В результате сам Х. М. Эршад является лидером официальной парламентской оппозиции.

Х. М. Эршад правил Бангладеш в 1982—1990 гг. После отставки в результате демократического движения и тюремного заключения он вернулся в политику. На данный момент его партия «Джатья» является одной из наиболее влиятельных в стране.

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Зарубежная хроника
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